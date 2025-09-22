Vecinos de Villa Aurora reclaman por el mal estado de las calles

Residentes del barrio expresaron su preocupación por los problemas que se repiten cada vez que llueve, dificultando la circulación y generando grandes inconvenientes en el sector.

Vecinos del barrio Villa Aurora se comunicaron con Olavarría Noticias para manifestar su preocupación y reclamo por el pésimo estado de las calles. La situación, según denuncian, se agrava cada vez que se registran precipitaciones.

El mal estado de las arterias viales se vuelve un problema recurrente para los habitantes del sector, ya que con cada lluvia, las calles se deterioran aún más, ocasionando grandes inconvenientes para el tránsito de vehículos y para la vida cotidiana de los vecinos.

Los residentes esperan una pronta respuesta y solución por parte de las autoridades municipales para que se realicen las obras de mantenimiento necesarias que permitan mejorar la situación en el barrio.