Varios ajedrecistas olavarrienses participaron, en Las Flores, de la tercera fecha del Prix del Centro

Con una participación de 160 jugadores provenientes de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, el domingo pasado se realizó en Las Flores la tercera fecha del Prix del Centro de La Provincia de Buenos Aires.

El torneo tuvo lugar en el Club Juventud deportiva y consistió en siete rondas, según sistema suizo para determinar los ganadores en las siete categorías de esta competencia.

Entre las delegaciones asistentes, estuvieron: Pehuajó, Olavarría, Las Flores, Saladillo, 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, General La Madrid, Henderson, Junín, Rauch, Carlos Casares, Pringles, Azul, Bragado, Brandsen y Chacabuco.

El certamen estuvo arbitrado por Fide Ramiro Troilo y ayudantes para cada categoría, coordinados por el profesor Mario Orlando de Las Flores.

Luego de finalizadas todas las partidas, tuvo lugar la premiación con trofeos a los tres primeros de cada categoría y medallones a los cuartos y quintos, así como al mejor local y mejor dama. En tanto, todos los jugadores Sub 8, Sub 10 y Sub 12 recibieron medallas por su participación.

La organización corrió por cuenta de la Municipalidad de Las Flores, con el apoyo de dirigentes locales.

Resultados

En este marco, las principales posiciones finales y resultados de los representantes Olavarrienses fueron los siguientes:

– Sub 8 (14 jugadores): 1º Genaro Dangelo (Bragado) , 2º Valentino Barriopedro (Azul) ,3° Gino Caverlotti (Bolivar). Por Olavarría: 10° Deyanira Yansecovich (mejor dama), 11° Dante Rosetti y 12° Lorenzo Stupino.

– Sub 10 (20 jugadores): 1° Bautista Godoy (Azul), 2° Lautaro Rojas (25 de Mayo) 3° Benjamin Gonzalez (Junin Municipal). Por Olavarría: 16° Baltazar Santadrea.

– Sub 12 (26 jugadores): 1° Benjamin Pavon (Junin Municipal), 2° Braian Potis (Pringles), 3° Juan Rojas (Lamadrid).

– Sub 15 (41 jugadores): 1° Roman Roche (Lamadrid 2° Alejandro Zalazar (Junin Municipal), 3° Benjamin Ortmann (Pringles). Por Olavarría 5° Florencia Lamique.

– Mayores (57 jugadores, jugaron junto a Senior y Sub 18):

– Sub 18: 1° Augusto Araña (Olavarría), 2° Juan Ignacio Barraza (Lamadrid) 3° Leandro Casella (Saladillo). Por Olavarría: 6° Agustin Lamique y 7° Tomas Carmona.

– Mayores: 1° WFM María José Campos, 2° MF Sergio Arambel (Olavarría), 3° Nestor Lujan (Saladillo).

Por Olavarría: 9° Alan Pedreira, 17° Gustavo Bourgeois (Campeón Senior), 31° Dario Maidana, 36° Javier Yansecovich. También representaron a nuestra ciudad: Gabriel Iglesias, María José Finet.

– Senior: 1° Mayores de 60 años Gustavo Bourgeois y Mayores de 70 fue Juan Alcaraz (Azul).

Cabe señalar que el circuito continuará el próximo 12 de junio en Pehuajó.