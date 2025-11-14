Con 94 años de historia, la cárcel de varones dependiente del SPB es conducida por primera vez por una mujer. Bahl, madre de cinco hijos, asumió el cargo en octubre tras una extensa trayectoria institucional.

Azul Un hito de igualdad y reconocimiento se concretó en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La funcionaria Vanesa Bahl, nacida en la localidad olavarriense de Hinojo, fue designada como directora de la Unidad 7 Azul, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en los 94 años de historia de la cárcel de varones.

La designación fue aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Vanesa Bahl asumió sus funciones el pasado 14 de octubre.

Trayectoria en el SPB

Bahl inició su carrera en la Escuela de Cadetes de La Plata, integrando la novena promoción femenina en 2017. Su trayectoria penitenciaria incluye una vasta experiencia en diversas unidades:

Fue titular de la Unidad 52 Azul , establecimiento que aloja a mujeres.

Cumplió funciones como Jefa de Encuentro Familiar en la Unidad 38 Sierra Chica .

Fue subjefa de Vigilancia en la Unidad 50 Batán .

Se desempeñó como subdirectora en la Unidad 27 Sierra Chica.

Legado y Liderazgo

El logro de Vanesa Bahl trasciende lo personal y es visto como un símbolo de avance para las mujeres dentro del SPB. Su liderazgo no solo se basa en su experiencia profesional, sino también en su fortaleza personal, siendo madre de cinco hijos.

Al asumir, Bahl expresó la gran responsabilidad y emoción que implica este paso, destacando que su nombramiento representa la oportunidad de dejar un legado para sus colegas, demostrando que “la capacidad no tiene género” y que la sensibilidad y la calidad humana enriquecen la gestión institucional.