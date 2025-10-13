Vandalizaron el Mirador Turístico Recién Instalado en el Cerro Luciano Fortabat

Desconocidos dañaron la estructura que sostenía el mapa informativo sobre Loma Negra. El Municipio lamentó el hecho e hizo un llamado a la comunidad para colaborar en la preservación de los espacios públicos.

El Municipio de Olavarría informó que en las últimas horas se constató un acto de vandalismo contra el mirador turístico del Cerro Luciano Fortabat. La estructura, que había sido instalada hace escasos días, fue dañada por desconocidos, frustrando así parte de los trabajos de puesta en valor de los atractivos naturales y sitios de interés del Partido.

Los vándalos dañaron la estructura que daba soporte al mapa informativo de Loma Negra. Este cartel brindaba detalles importantes, incluyendo dos circuitos turísticos: uno con foco en lo histórico y otro orientado hacia el turismo de aventura.

La instalación vandalizada era el resultado de un trabajo articulado entre varias áreas municipales, incluyendo la Coordinación de Turismo, la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección de Diseño e Imagen Institucional y la Delegación Municipal de Loma Negra. Se destacó que se trata del mismo modelo de señalética y diseño implementado previamente en Sierras Bayas.

El Municipio de Olavarría lamentó profundamente lo sucedido y emitió un llamado a la colaboración de la comunidad para preservar los espacios públicos, en especial aquellos sitios de interés turístico y productivo que buscan enriquecer la oferta del Partido.