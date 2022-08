Expresó Manuel González, nuevo entrenador de Estudiantes de Olavarría para el venidero Torneo Pre-Federal de Básquetbol 2022. En la nota, la palabra completa de “Manu”, quien en mencionado certamen hará su debut absoluto como DT principal a nivel provincial.

“Vamos a dar todo por el club, donde toque estar. Hoy es el Pre-Federal, mañana puede ser otro torneo”, manifestó “Manu” González, que estará al frente del primer equipo Bataráz en lo que será un volver a empezar para la entidad albinegra, tras su deserción de la Liga Argentina. Asimismo, dijo que “lo que me motivó fue la oportunidad de ser DT, que es algo que esperaba hace mucho, además de las ganas de hacer las cosas bien por el club”.

Por otra parte, y consultado sobre el plantel que se ha conformado para este nuevo desafío, el joven entrenador olavarriense manifestó estar “conforme y contento, porque son los chicos del club con los que he compartido equipos, como Fede Silveyra y Seba Masson. Además ya han jugado acá y han conseguido cosas importantes. Fede Geraghty salió del club he hizo inferiores conmigo. Y Tomi Pérez está hace mucho tiempo en el club también”. En este sentido, agregó que “los cuatro vienen a aportar la experiencia y el juego que le hacía falta al equipo de Primera; el cual no lo hacía para nada mal”.

En la primera fecha de la Región 4 CAB del Pre-Federal, Estudiantes enfrentará de local en el clásico a Racing, el próximo viernes 26 de Agosto desde las 21:30 horas. Sobre ello, Manu dijo que “contra Racing va hacer un partido durísimo, más que nada por lo que es Racing y por como viene jugando este último tiempo. Pero jugamos en nuestra casa, es el primer partido del torneo para los dos, y ambos arrancamos de cero, más allá de lo que hayan conseguido ellos antes”. Asu vez, expresó que “con los chicos de la Primera Local, más los refuerzos que se sumaron, creo que podemos hacer un buen papel”.

Por último y sobre cuál es la impronta que le va a transmitir al equipo, Manuel González argumentó que “mi idea es jugar lo más dinámico posible, aprovechando que son muchos los chicos jóvenes del plante. Y también tengo los jugadores adecuados, y la experiencia, para cuando haya que jugar 5×5”.

Audio con la entrevista completa realizada al nuevo DT del Bata: