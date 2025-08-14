Un grupo de mujeres autoconvocadas, que buscaban manifestar su preocupación por la situación de IOMA, fue apartado por personal de seguridad y de prensa durante el evento, según sus testimonios.

Un grupo de vecinas autoconvocadas denunció haber sido silenciado y apartado por personal de seguridad y de prensa durante la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a la ciudad. Las mujeres, que buscaban un espacio para dialogar con el mandatario provincial, habían llegado con la intención de expresar sus reclamos sobre la situación de IOMA, que incluye un presunto “vaciamiento”, recortes en las prestaciones, retraso en los pagos a los prestadores y falta de cobertura.

Según el testimonio de las vecinas, al intentar acercarse, fueron interceptadas por personal policial y allegados al gobernador. Los mismos, de manera cordial pero firme, las invitaron a retirarse de las zonas visibles para las cámaras, limitando su presencia y su capacidad de ser escuchadas públicamente.

La denuncia de las vecinas apunta a que, a pesar de sus intentos por establecer un diálogo, se les negó el acceso a Kicillof, sin que el personal de prensa facilitara un canal de comunicación. Este hecho, según las manifestantes, prioriza el control de la imagen pública por encima de la participación democrática y la escucha a los reclamos ciudadanos.