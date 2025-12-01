El intendente Maximiliano Wesner y el rector Marcelo Aba firmaron un acuerdo para emplazar un espacio exclusivo de descanso y servicios para los choferes en el campus de Avenida Del Valle. La obra, que incluye la adecuación de calles y un contenedor con instalaciones sanitarias, responde a una demanda histórica de los trabajadores del transporte.

Olavarría. En la mañana de este lunes, el intendente Maximiliano Wesner y el rector de la UNICEN, Marcelo Aba, encabezaron la firma de un documento que permitirá la creación de una «cabecera» para el servicio de transporte público de pasajeros dentro del campus universitario (Avenida Del Valle al 5700).

La iniciativa busca dar una respuesta concreta y efectiva a los choferes, mejorando sus condiciones laborales tras más de 15 años de pedidos. La firma contó también con la presencia del decano de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg, la decana de Ingeniería, María Peralta, y el secretario de Relaciones Institucionales de la UNICEN, Luis Ventos.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) cede un espacio de su predio para la puesta en marcha de esta cabecera.

Municipio: Estará a cargo del trazado y adecuación de las calles necesarias para el ingreso, egreso y estacionamiento de las unidades.

Empresa Tu Bus: Tendrá a su cargo la provisión e instalación de un contenedor de 4,30 m x 2,50 m, el cual contará con instalaciones sanitarias, mobiliarias y eléctricas completas para la comodidad de los trabajadores.

El intendente Wesner señaló que la demanda fue planteada en la mesa de transporte y que el lugar elegido es estratégico por su gran afluencia de pasajeros.

La medida no solo beneficia a los trabajadores del transporte al garantizarles instalaciones sanitarias adecuadas (como exige la legislación laboral), sino que también mejora la operatividad del servicio.

Además, la obra beneficiará a toda la comunidad educativa, incluyendo a las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, y la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, ya que todas las líneas de transporte urbano tendrán ahora el campus universitario en su recorrido.