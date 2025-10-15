UNICEN Olavarría Anuncia la “Semana de la Extensión” con Foco en Derechos Humanos y Debate Social

Del 20 al 24 de octubre, las facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Sociales ofrecerán actividades que abordan la niñez, la donación de órganos, los juicios de lesa humanidad y el debate sobre la baja de imputabilidad.

Entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre, se desarrollará la cuarta edición de la Semana de la Extensión de la UNICEN, una iniciativa que busca vincular el conocimiento universitario con la comunidad.

En la sede Olavarría, la programación es organizada conjuntamente por las Secretarías de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), la Facultad de Ingeniería (FIO) y la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO). El evento promueve la extensión como un “diálogo de saberes y construcción compartida”.

Cronograma Destacado en Olavarría

Lunes 20 de Octubre

10:00 hs. – “La ciencia en juego” Propuesta: Actividades lúdicas para fomentar el derecho al juego como herramienta de aprendizaje y convivencia. Lugar: Complejo Universitario Olavarría (Av. Del Valle 5737). Destinado a: Niños y niñas hasta 12 años.



Martes 21 de Octubre

10:30 hs. – “Extender la vida: donación y solidaridad” Propuesta: Actividad de concientización sobre la donación de órganos y sangre, con el testimonio del Presbítero Juan Alberto Ceverio (trasplantado renal). Lugar: Plaza Manuel Belgrano (Moreno y Buchardo). Destinado a: Público en general.



Miércoles 22 de Octubre

8:30 hs. – Taller sobre la Baja de la edad de Imputabilidad Propuesta: Encuentro con estudiantes de la EES N° 12 para analizar y debatir, con estadísticas reales, el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil. Lugar: Escuela de Educación Secundaria N° 12.

13:30 hs. – Conversatorio “El Lado B de la extensión: retos y desafíos” Propuesta: Debate sobre el rol extensionista de la universidad frente al actual contexto socioeconómico y político, buscando estrategias para sostener el compromiso social. Lugar: Hall del Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario.

18:00 hs. – Panel “Justicia y dictadura: el rol de la universidad en el juzgamiento a represores” Propuesta: Análisis de los juicios por delitos de Lesa Humanidad en la región, el rol de los DD.HH. y la función social del periodismo. Lugar: Centro Cultural Universitario (San Martín 1955).



Jueves 23 de Octubre

9:00 hs. – Proyección del Documental “Veintiocho – Memoria de los desaparecidos en Olavarría” Propuesta: Film sobre la memoria de desaparecidos y el rol de Monte Pelloni como centro clandestino. Lugar: Auditorio de FIO, Complejo Universitario. Destinado a: Estudiantes secundarios.

11:00 hs. – Proyección de la película Carlos “El Negro” Moreno Propuesta: Documental sobre la vida y el asesinato del abogado militante, defensor de obreros del cemento y su lucha contra Loma Negra. Lugar: Auditorio de FIO, Complejo Universitario. Destinado a: Estudiantes universitarios y público en general.

18:30 hs. – Charla “Educación Sexual y Reproductiva, métodos de cuidados” Lugar: Instituto de Formación Docente N.º 22.



Viernes 24 de Octubre: Juicio La Huerta

10:00 a 12:00 hs.: Transmisión especial del Juicio La Huerta por ABRA TV y Radio Universidad.

12:00 hs.: Lectura del Veredicto del Juicio La Huerta. Lugar: Solarium de la Facultad de Ciencias Sociales.

. 12:00 a 14:00 hs.: Programa especial post-lectura del veredicto en Radio Universidad.

El cierre de la Semana de la Extensión será el martes 28 de octubre en Quequén, con un Encuentro Regional de equipos extensionistas de toda la UNICEN.