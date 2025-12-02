El Consejo Superior de la Universidad dio el aval a la nueva carrera que tendrá una duración de cuatro años y ofrece una titulación intermedia a los tres. La propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales busca responder a los nuevos paradigmas educativos y a las demandas laborales del sector.

Olavarría. La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) dio un paso académico significativo con la aprobación del Profesorado en Comunicación y Lenguajes Digitales por parte del Consejo Superior de la UNICEN.

La aprobación se llevó a cabo durante la reunión plenaria del Consejo Superior, realizada este jueves en el Complejo Universitario de Olavarría.

Detalles de la Aprobación

La propuesta, gestada inicialmente como una reforma al plan de estudios del Profesorado de Comunicación Social vigente, culminó en la creación de una carrera completamente nueva.

Aprobación Previa: La carrera había sido aprobada por el Consejo Académico de FACSO en octubre pasado (Res. 242/25).

Plenaria: En la reunión plenaria estuvieron presentes el Rector Dr. Marcelo Aba, la Vicerrectora Prof. Alicia Spinello, la Secretaria Académica Mag. Fabiana Ribas, decanos, y representantes de todos los claustros.

El decano de FACSO, Dr. Gustavo Flensborg, celebró la aprobación, destacando que la carrera busca “atender a los nuevos horizontes, perspectivas, demandas sociales y perfiles laborales de estos tiempos”.

Características y Titulaciones

El nuevo Profesorado Universitario se enfocará en la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los lenguajes digitales y las prácticas docentes.

Duración: Cuatro años.

Modalidad: Presencial.

Titulación Intermedia

La carrera ofrece una doble oportunidad de titulación a lo largo de su recorrido:

Título Final: Profesor/a en Comunicación y Lenguajes Digitales. Título Intermedio (a los 3 años): Técnico/a Universitario/a en Lenguajes Digitales para Entornos Educativos.

Este título intermedio habilita para trabajar en instituciones, empresas y organizaciones que requieran servicios de tecnologías digitales en entornos educativos y formativos a nivel nacional, ampliando el abanico de posibilidades laborales.

Próximo Paso: El proyecto deberá ser sometido al proceso de acreditación de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) antes de obtener la disposición ministerial para su puesta en marcha.