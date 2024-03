“Una vergüenza más de los que dirigen Coopelectric”

Así lo expresaron los integrantes de Lista Verde al referirse pobre la audiencia Pública para debatir el aumento de tarifas.

“El indignante desprecio por los olavarrienses, por los propios socios cooperativos y por la democracia, de los que dirigen hace treinta años Coopelectric tiene una nueva demostración: Lograron que nadie se anote para concurrir y fracase la audiencia pública por el aumento de la tarifa de agua” arremetieron los integrantes de la lista verde.

En este sentido se preguntaron “¿Es que a ningún olavarriense le interesa opinar sobre el aumento de la tarifa de agua? ¿Le da lo mismo un aumento del 10 %, del 50 %, o del 100%, que duplique su factura o del 200% que la triplique? ¿A nadie le importa tener información de la misma empresa que no hace el mantenimiento de las cloacas pluviales y provocan la inundación de sus casas? ¿Los olavarrienses están dormidos, indiferentes, indolentes?”

“No. La audiencia fracasa porque así lo quieren los que dirigen Coopelectric. La convocan a diez kilómetros de la ciudad, donde no llega el trasporte público, no dan información que justifique el aumento y que esté en poder del ciudadano en tiempo y forma para debatir, que es la esencia de la audiencia pública y de la democracia. Sin información adecuada no hay debate, ni libertad real para opinar. No quieren escuchar críticas, ni oir alternativas, ni que las personas puedan participar en un tema de su directo interés. En definitiva, su tradicional desprecio por la gente. Esta es una de las causas de por qué la arruinaron y están en virtual quebranto económico y decadencia operativa.”

El comunicado finaliza diciendo: “Los de la Lista Verde vamos a demostrar el 26 de marzo en un encuentro a las 19 hs en 25 de mayo 2627, que los olavarrienses estamos activos, atentos, controlando, para beneficio de la comunidad toda”.

Firman los 120 candidatos de la Lista Verde:

Arce Marcelo, Aguirre Roberto , Aquila Fermín, Aguirre Marcelo, Aranda Sandra, Arauz Fabiana, Aizcurri Luis, Biondi José, Benítez Rubén, Bueno Roberto, Bueno Renata, Bianco Carmen; Carmona Lilian; Canga Silvia; Castañarez Patricia, Castrovinci Jorge, Castelli Adriana, Cavalli Luis , Ciappina Daniel, Cotoloni Susana, Colotta Débora, Cura Eva, Delgado Gustavo, Dominguez Marcelo, Dos Santos Hugo, Di Leo Walter. Dirgman Pablo, Durso Edgardo, Ferreira Marquez Paulo, Fredes Adriana, Fleibeger Ricardo, Gianelli Marcella ,González Laura, Gabriela Vivas , García Claudio César, Grandi José Luis, Giorgis Mirta, Guitart Daniel , Herrobidart Gustavo, Herrobidart , Hohl Enrique , Hanmermisch Jorge, Herrera Cristian ,Herrera Lucas, Jerez Marcela , Jerez Geraldine, Iglesias Juan Carlos , Kessler Marcelo, Leguizamón Ramón, Lastra Marcelo, Lalli Angel, Lolli Jona, Leal Nicolás, Llera Mario, López Eleno, Lorenzo Fito, Martín Miguel, Mamani Mario, Manquepan Alberto, María Carlos, Merlos Choclo, Meringer Héctor, Milán Javier, Musa Néstor, Muratore Consuelo, Oriti Roberto, Oroquieta, Ozuna Luis , Parini Juan Carlos, Occhi Sergio, Osellame Claudia, Orfanelli Graciela, Quintero Emilia, Quintero José ,Recavarren Luis, Riffo María, Román Joel, Román Eric, Roman Elías, Román Daniel , Rodríguez Fabián, Sanz Juan, Saldumbide Carlos ,Schonfeld Jorge, Schumager Ana Maria, Swindt Miguel Angel, Sieberjart Marcela, Spitale Fernando, Torregiani Carlos , Vicente Chacho, Videla Jorge Regino, Villar Guillermo, Yanussi Carlos