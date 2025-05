“Una Rendición de Cuentas que refleja déficit y falta de inversión”

Así lo señaló el concejal radical Francisco González en una dura exposición en el HCD contra la Rendición de Cuentas 2024. Días atrás, el bloque ya había adelantado su rechazo.

En la mañana de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante trató la Rendición de Cuentas 2024.

Allí, el concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, expuso de manera muy dura los argumentos por los cuales la bancada tomó la decisión de rechazar la primera Rendición de la gestión del Intendente Maximiliano Wesner.

“Una vez más nos encontramos para analizar una Rendición de Cuentas y, como en ocasiones anteriores, lo hacemos con la responsabilidad que implica evaluar cómo se administraron los recursos públicos de todos los olavarrienses. Recursos que no son propiedad de ningún funcionario, ni del Intendente, ni de sus secretarios”, comenzó González su exposición y agregó: “Son fondos que provienen del esfuerzo de los vecinos que pagan sus tasas, sus impuestos, sus contribuciones. Por eso es indispensable que esa administración sea clara, eficiente, transparente, justa y que tenga como norte mejorar la calidad de vida de la población”.

“Este análisis que hemos podido realizar de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2024 nos lleva a una única conclusión posible, y por lo cual anticipamos nuestro rechazo”, expresó.

En esta misma línea, sostuvo que “no se trata de una postura antojadiza. Es un rechazo basado en datos. En las decisiones que este Gobierno Municipal ha tomado en el marco de un año atravesado por una inflación del 117%. Y también, es un rechazo basado en lo que no se hizo, en lo que se postergó, y en lo que se sacrificó”.

“Si analizamos el Ejercicio 2024, observamos un resultado positivo de aproximadamente 1428 millones de pesos. Sin embargo, ese superávit resulta una una absoluta ficción ya que su origen se encuentra en ingresos extraordinarios, puntualmente los provenientes de la venta de una calle a Loma Negra”, arremetió y añadió: “Hace unos años, concejales que hoy son parte de la gestión dijeron ‘acá estamos equilibrando las cuentas vendiendo bienes’ y es exactamente esa receta que tanto criticaban la que aplicaron en esta Rendición”.

“Es entendible que así sea, siendo que quien la elaboró no deja de ser la misma Secretaria de Hacienda tan cuestionada por ellos en aquel entonces, y hoy protagonista excluyente en la realización de este dibujo de superávit”, sentenció.

Por otra parte, el edil radical se refirió acerca de la falta de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a las localidades, lo que refleja el abandono y olvido que sufren. “Esto evidencia, una vez más, una gestión que no prioriza de forma equitativa a las localidades, pese a contar con fondos disponibles específicamente destinados a ellas”, manifestó.

En relación a las obras, González dijo que “son pocas las que hay en ejecución y son con aportes provinciales, las intervenciones con fondos propios son prácticamente inexistentes”. “Nada se asemeja a un Plan Integral de Desarrollo Urbano, nada que responda a las necesidades de las localidades, que siguen relegadas. Acá hay muchas malas decisiones y poca planificación”, siguió.

Por otro lado, con respecto a la seguridad, un tema central que no puede pasar desapercibido y que es una de las principales preocupaciones de los vecinos, exclamó: “Lo que vemos es una Gestión Municipal ausente y carente de reacción ante el sufrimiento diario de la comunidad. A pesar del notable incremento en los recursos destinados a esta área, la situación está lejos de mostrar mejoras”.

Por último, expresó: “En definitiva, lo que vemos es un Municipio que no tiene proyecto, que no tiene planificación, que improvisa. Que sigue sin controlar adecuadamente, que se sostiene con ventas de activos, sin inversión real directa y con sub – ejecuciones”.

“Lo mismo que criticaban de la gestión anterior, lo aplican a la perfección. Incluso manteniendo a la misma Secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni. Como ya lo venimos diciendo, junto a gran parte del Ejecutivo Municipal representa la verdadera casta política de Olavarría. Una funcionaria que trasciende gestiones y que cada día tiene más protagonismo en la toma de decisiones”, cerró.