Una noche inolvidable en la Sociedad Libanesa de Olavarría

Con una convocatoria que superó todas las expectativas, la Sociedad Libanesa de Olavarría vivió el pasado sábado una cena show inolvidable, con más de 200 asistentes que disfrutaron de una verdadera fiesta de cultura, música, danza y gastronomía.

El Salón Baalbek fue escenario de una velada única: una orquesta de más de cinco músicos interpretó canciones en árabe, llenando el ambiente de emoción. La presentación de belly dance cautivó al público con su ritmo y energía, mientras que las danzas locales, dirigidas por las profesoras Sara Abdala y Vanesa Prestipino, sumaron talento y emoción al encuentro.

Entre los momentos más esperados, hubo sorteos especiales, incluido un viaje a Merlo para dos personas, y una propuesta gastronómica exquisita que incluyó mezze, fatay, keppe y baklava, entre otros platos típicos.

El éxito del evento fue posible gracias al trabajo de colaboradores y miembros de la Comisión Directiva, quienes agradecieron profundamente a quienes participaron y apoyaron esta iniciativa. Los fondos recaudados se destinarán a la remodelación de la planta baja del edificio, donde se construye una nueva cocina para beneficio de socios y de la comunidad.

Además, se anunció que la próxima gran cena cultural ya tiene fecha: mayo de 2026.