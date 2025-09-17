Una mujer y su hija de 9 años fallecieron tras chocar contra el limitador de altura de la Av. Trabajadores

Una mujer y un menor murieron luego de que el vehículo en el que circulaban impactara contra un limitador de altura. Otro menor fue hospitalizado de urgencia. La causa fue caratulada como “homicidio culposo”.

Un trágico accidente ocurrió este miércoles en la ciudad, dejando como saldo el fallecimiento de dos personas y un menor hospitalizado. El hecho tuvo lugar en la intersección de la Avenida Trabajadores y Avenida Reconquista, donde un vehículo impactó contra un limitador de altura.

Por razones que aún se intentan establecer, el automóvil en el que viajaban una mujer y dos menores colisionó violentamente contra una columna central.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Lavalle, de 38 años, y un menor de 9 años. En tanto, otro menor, de 6 años, fue rescatado con vida y, ante la urgencia, el personal policial lo trasladó de inmediato en un patrullero a la guardia pediátrica del Hospital Municipal.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas, que acudió tras un llamado al 911. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y es investigada por la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.