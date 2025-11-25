Una mujer de 28 años fue demorada por el Comando de Patrulla luego de sustraer prendas de vestir de la tienda «Iker» en la calle Vicente López. La víctima logró recuperar la mercadería, y la imputada quedó a disposición de la UFI N° 04.

Olavarría. El Comando de Patrulla Olavarría informó sobre la demorada de una mujer de 28 años, imputada en una causa caratulada como Hurto en Grado de Tentativa.

El hecho ocurrió el día de ayer, lunes 24 de noviembre de 2025, luego de un llamado de alerta al 911. La imputada fue demorada por personal policial en la intersección de Avenida Colón y Calle Rivadavia.

Minutos antes, la ciudadana había sustraído prendas de vestir del comercio «Tienda de Ropa Iker», ubicado en Vicente López N.º 3356.

Según se informó, la víctima logró recuperar las prendas de vestir sustraídas. La mujer demorada fue trasladada a sede policial para las diligencias legales pertinentes, quedando a disposición de la UFI N° 04.