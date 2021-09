Una bolsa de Punching Ball llamada Alberto

Por: Diego Estevez /// Estimado lector. Parece que ya pasó de moda eso de andar respetando al presidente, y que el mandatario respete al pueblo, ¿vio? Basta con prender la tele para ver como el FANTOCHE K (ALBERTO), se sienta a dar sus largos discursos e insultar a los ciudadanos. Al mismo tiempo uno puede ver como la gente sin mucha vuelta le escribe en redes sociales diciéndole de todo, menos buenos días. Es tan grande la tormenta de agravios hacia el mandatario argentino, que en vez de twetter ahora tiene Twister.

El tipo intenta defenderse a los gritos en sus discursos berretas, que en vez de levantar su imagen, la hunde; eso en mi barrio se llama manotazo de ahogado. Debería pedirle ayuda a su hermano, que seguro lo va a salvar del ahogo con un shot de Efedrina quizás, no sé, digo, como no uso bañera, me animo a especular.

Si los Guinness vinieran a La Argentina,-y con esto me refiero a los premios, no al flojo de papeles, que se robaba las vacunas-, seguramente anotarían a, “Albertoche”, como el mandatario más golpeado de la historia mundial. Hoy en día cualquier figureti viene y lo agarra de hijo. Alberto se ha convertido en una bolsa de puching ball humana, cualquier Gil le pega.

Hablando de flojos de papeles, ahora apareció una tal, Vallejos, que al parecer es otra muñeca con hilos de la zar del sicariato (emoji de pelo rojizo que observa con ganas tu bañera) que además parece que estudiaba con Kicillof, la materia de historia del pensamiento económico. Calcule lo que habrán estudiado ahí, teniendo en cuenta que Virginia Gallardo lo dejó pedaleando en el aire a, Kicillof hace unos años en, polémica en el Bar, por preguntarle ¿”por qué no eliminaban todos los impuestos y financiaban el gasto público con emisión monetaria”? Para lo único que le sirvió eso del pensamiento económico fue para ahorrar saliva.

Esta tal Fernanda Vallejos que se jacta de ser economista cercana a Kristina, dato que no deja bien parado a nadie. parece que también tomo curso de lenguaje inclusivo en la escuela de Hebe de Bonafini, y al recibirse ya empezó a putear a todo el gobierno, no se salvó nadie.

Esta chica, no solo dijo que se pueden ir todos a la con*** de sus madres, también le pegó al presidente, “pobre”, lo trató de okupa y mequetrefe. Pero ahora dice que fue todo por la angustia que le generó los resultados del domingo de elecciones (raaaroooo)

En fin. Estimado lector. Esto ya se nos está yendo de las manos. Debemos rezar y pedir por el respeto al prójimo. Por un país donde al Ken de, Cristina, se lo respete , a la pésima actriz de “Kristi” se le entiendan sus berrinches, que a Ginés lo dejen hacer tranquilo sus delivery’s VIP etc.

Rece para que en algún momento de la historia, el sillón de Rivadavia quede limpio al ojo público luego de tantos paparulos que se han sentado ahí desde hace décadas.

