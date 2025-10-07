Un sujeto violó una restricción judicial y fue aprehendido por la policía

Un hombre de 29 años fue detenido en la calle Juan Montesano luego de que el 911 alertara sobre su presencia en el exterior del domicilio de su expareja, con quien tiene una restricción judicial vigente.

Personal del Comando de Patrullas (CPO) detuvo a un hombre de 29 años este martes 7 de octubre por el delito de Desobediencia en la calle Juan Montesano al 3600.

La aprehensión se produjo tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia del masculino en el exterior del domicilio de su expareja, discutiendo con su familia.

Al verificar su identidad, el personal policial constató que el hombre registraba una Prohibición de Acercamiento vigente a favor de la femenina. Dicha medida se encuentra en trámite en el Juzgado de Familia N°2 de Olavarría, bajo la carátula de “Protección Contra La Violencia Familiar”.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanece alojado a disposición de la UFI N.º 7, a cargo del Dr. Christian Urlézaga, quien interviene en la causa.