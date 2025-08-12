Un sujeto fue detenido tras cometer reiterados hechos de violencia de género

Un hombre fue capturado por la SubDDI en la calle 9 de Julio y trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica para cumplir una pena de seis meses de prisión efectiva.

Un hombre fue detenido en la ciudad en el marco de una causa por violencia de género reiterada. La detención se concretó luego de que personal del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría, en conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Familia, dieran cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado Correccional N° 1.

La medida fue dispuesta por la Dra. Cecilia Desiata, del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría, tras las tareas investigativas que se realizaron en la causa. El operativo de detención se llevó a cabo en la intersección de la calle 9 de Julio, entre Bolívar y Hornos.

Una vez detenido, el individuo fue trasladado a la sede de la SubDDI y, posteriormente, a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde deberá cumplir una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.