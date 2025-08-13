Un sujeto fue detenido por hurto agravado tras ser identificado por cámaras de seguridad

Un hombre de 27 años fue capturado y se le secuestraron numerosos elementos robados de un domicilio, incluyendo un televisor, una notebook y equipos de sonido. La causa está a cargo de la UFI N° 10.

Un hombre de 27 años fue detenido por la Comisaría Primera por un hecho de hurto agravado. La investigación comenzó a raíz de una denuncia en la que la víctima reportó la sustracción de varios objetos de su domicilio alrededor de las 4 de la madrugada del 12 de agosto, sin que se ejerciera violencia.

Gracias a la visualización de archivos fílmicos, personal del Gabinete Técnico Operativo logró identificar al autor del hecho. Con la anuencia del morador, se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, en la calle Vicente Bahía al 3100. El operativo resultó positivo, ya que se lograron secuestrar todos los elementos sustraídos, que incluyen:

Un televisor de 43 pulgadas

Una potencia musical

Un amplificador de guitarra

Una notebook

Una base cooler

Una consola DJ

Luces láser

Auriculares

El imputado fue notificado de la formación de la causa por “Hurto Agravado – Art. 163” y quedó a disposición de la UFI N° 10, a cargo del Dr. José Pedro Iturralde.