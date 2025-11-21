Personal de la Comisaría Primera de Olavarría llevó a cabo un allanamiento en calle Mitre al 700, donde se detuvo a un sujeto de 22 años. El procedimiento se enmarca en una causa por “Robo” que investiga la UFI N° 10.

Olavarría. Efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría realizaron en la fecha un allanamiento que culminó con una detención por un caso de robo.

El procedimiento se concretó en la calle Mitre al 700, en el marco de una causa caratulada como “Robo Art. 164”, con intervención de la U.F.I N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.

El allanamiento, ordenado como «Allanamiento, Requisa, Registro, Secuestro y Detención», arrojó resultado positivo para con el causante, identificado como Braian de 22 años de edad.

Tras su detención, quedó alojado en la dependencia de la Comisaría Primera, a la espera de ser trasladado a la Unidad Penitenciaria que le asigne cupo.