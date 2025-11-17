Un hombre de 36 años fue detenido por personal del Comando de Patrulla en el cruce de Juan XXIII y Rivadavia, tras intentar sustraer mercadería del comercio ocultándola entre sus prendas.

Olavarría. Efectivos del Comando de Patrulla de Olavarría (CPO) aprehendieron a un hombre de 36 años acusado de hurto en grado de tentativa en el hipermercado Chango Más, ubicado en la intersección de Juan XXIII y Rivadavia.

El hecho ocurrió en la fecha de ayer, 16 de noviembre de 2025, cuando el personal policial fue comisionado al lugar a raíz de una alerta recibida a través del 911.

Al llegar al hipermercado, los efectivos se entrevistaron con un empleado del comercio, quien señaló a un masculino que, según la denuncia, intentaba llevarse mercadería oculta entre sus prendas de vestir.

Tras la identificación, el personal policial constató que el hombre llevaba mercaderías varias escondidas. Por tal motivo, se procedió a su inmediata aprehensión y posterior traslado a sede policial, donde se realizaron las diligencias de rigor.

En el caso interviene la UFI N°10, a cargo de la Dra. Paula Viceconte, bajo la carátula de Hurto en grado de tentativa.