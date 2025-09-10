Un sujeto fue aprehendido por amenazar a una mujer con un cuchillo

Personal del Comando de Patrulla lo interceptó luego de un llamado al 911. El detenido quedó a disposición de la UFI N° 7.

Un hombre de 35 años fue aprehendido en la vía pública de calle Vicente López al 4200, acusado de amenazar a una mujer con un cuchillo. La detención fue realizada por personal del Comando de Patrulla de Olavarría tras un llamado de alerta al 911.

La policía fue comisionada al lugar luego de que un vecino informara que un hombre con un cuchillo había amenazado a varias personas y se había retirado de la zona. Al llegar, los agentes avistaron al sospechoso acorralando a una mujer con el arma blanca.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó huir a pie, pero fue rápidamente interceptado a pocos metros del lugar. Los efectivos lograron aprehenderlo y secuestrar una cuchilla de cocina de 30 centímetros que llevaba en su poder.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera de Olavarría y puesto a disposición de la UFI N° 7, a cargo del Dr. Urlezaga, bajo la carátula de “Amenazas agravadas infraganti delito”.