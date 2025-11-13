El joven sustrajo mercadería de “City Moda” y otro comercio, lesionó a una propietaria, se resistió a golpes con el Comando de Patrulla y dañó el móvil. Fue aprehendido y entregado a un mayor responsable.

Olavarría. Una jornada complicada para el Comando de Patrulla Olavarría (CPO) culminó con la aprehensión de un menor de 16 años en el centro de la ciudad, quien protagonizó una serie de delitos en cadena que incluyeron violencia y resistencia.

La Secuencia de Delitos

Robo y Lesiones: El joven ingresó al comercio “City Moda” (Rivadavia N° 2822) y sustrajo mercadería. Al ser descubierto, lesionó a la propietaria del local. Este hecho fue caratulado como Robo. Hurto: El menor también sustrajo mercadería de un segundo comercio ubicado en la calle San Martín N° 2529. Resistencia y Daño: Al ser interceptado por el personal del CPO, el joven se resistió violentamente con golpes de puño e incluso causó daños al móvil policial. Este último accionar se caratuló como Desobediencia, Daño Agravado, Atentado y Resistencia a la Autoridad.



El menor fue rápidamente aprehendido y trasladado a sede policial para los recaudos legales. Tras las actuaciones de la UFI N° 17, fue entregado a un mayor responsable, como indica la ley.