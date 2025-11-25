Un hombre de 30 años fue aprehendido por el Comando de Patrulla en Barrio Jardín luego de que fuera encontrado dentro del domicilio de su expareja, con quien tenía una prohibición de acercamiento vigente por una causa de violencia familiar.

Olavarría. El Comando de Patrulla Olavarría informó sobre la aprehensión de un hombre de 30 años en el Barrio Jardín, acusado del delito de Desobediencia.

El hecho ocurrió en la fecha, lunes 24 de noviembre de 2025, cuando personal policial se hizo presente en el lugar tras un aviso al 911. El masculino fue encontrado en el interior del domicilio de su expareja, a pesar de registrar una Prohibición de Acercamiento vigente.

La medida cautelar había sido dispuesta por el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría, en el marco de una causa caratulada como «Protección Contra La Violencia Familiar (Ley 12569)».

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la UFI N° 05 y el Juzgado interviniente.