Un camión volcó en la Ruta Nacional N° 3 y obligó a cortar el tránsito en su totalidad

El siniestro vial ocurrió este miércoles en el kilómetro 296, en jurisdicción de Azul. El conductor, oriundo de San Miguel del Monte, fue trasladado al hospital.

Un camión cargado con piedras volcó este miércoles en la Ruta Nacional N° 3, provocando el corte total del tránsito en esa vía. El hecho se produjo en el kilómetro 296, en jurisdicción de Azul, cuando el vehículo despistó y volcó sobre la cinta asfáltica.

El camión, un Ford Cargo con acoplado, era conducido por Adrián Leonardo Maradeo, de 39 años, oriundo de San Miguel del Monte. A raíz del siniestro, el vehículo y su carga de piedras quedaron sobre la ruta, bloqueando completamente la circulación en ambos sentidos.

En el lugar, trabajaron de manera conjunta efectivos de Vial Azul, personal de Corredores Viales, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y el SAME, que trasladó al conductor al Hospital Municipal de Azul para su atención.

Fuente e Imagenes: Noticias de Azul