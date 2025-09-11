Un aprehendido por intento de robo en una vivienda

El propietario de la casa lo retuvo hasta la llegada de la policía. El detenido, de 28 años, intentó llevarse zapatillas y relojes.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en avenida Sarmiento al 2400 tras intentar robar en una vivienda. El hecho ocurrió este miércoles 10 de septiembre, y la detención se logró gracias a que el propietario de la casa lo sorprendió y lo retuvo.

Personal del Comando de Patrulla Olavarría fue alertado a través de un llamado al 911 sobre la presencia de un intruso en la vivienda. Al llegar al lugar, encontraron que el dueño había logrado interceptar al ladrón. Los uniformados procedieron a formalizar la aprehensión y trasladar al imputado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la UFI N° 7.

Entre los elementos que el delincuente intentaba sustraer se encontraban una caja con un par de zapatillas marca Nike y dos relojes, uno marca Citizen y el otro Realy. Tras las diligencias judiciales correspondientes, los objetos fueron restituidos a su propietario.