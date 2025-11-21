Un hombre de 38 años fue detenido en el Barrio 190 Viviendas de Sierra Chica tras generar disturbios. El sujeto poseía medidas cautelares de restricción de acercamiento a ese domicilio, emitidas por el Juzgado de Familia N° 1.

Sierra Chica. Personal de la Subcomisaría de Sierra Chica procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años en el Barrio 190 Viviendas de la localidad.

La intervención se produjo luego de que se comisionara al personal al lugar, donde se encontraba un masculino provocando disturbios.

Al constatar la identidad del sujeto, se verificó que poseía medidas cautelares vigentes en el marco de un expediente caratulado como “PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)”, ordenadas por el Juzgado de Familia N° 1, a cargo del Dr. Daniel Horacio Morbiducci. Dicha medida imponía una restricción de acercamiento al domicilio de su progenitora, ubicado en el Barrio 190 Viviendas, por un radio de 200 metros.

El hombre de 38 años fue aprehendido bajo la carátula de “DESOBEDIENCIA” y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.