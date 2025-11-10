El intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto inaugural de la 40ª edición de la fiesta, que congregó a 40 instituciones y una multitud de vecinos para disfrutar de la gastronomía criolla, la música y la danza.

La jornada de este domingo fue el escenario de una edición histórica de “Un Aplauso al Asador”. El tradicional evento, que celebra la tradición y la gastronomía criolla, cumplió su 40º aniversario con una convocatoria multitudinaria en el Parque Helios Eseverri.

Cerca de 40 puestos de comida, gestionados por instituciones de todo el Partido, ofrecieron una amplia variedad de cortes y platos típicos a los miles de vecinos que se acercaron con sus reposeras y equipos de mate.

El Acto Central y la Emoción

Aproximadamente a las 11:00 horas, se llevó a cabo el acto inaugural, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por miembros de su gabinete. El inicio oficial de la fiesta se dio con la invitación a los referentes de las 40 instituciones participantes.

Durante el acto, Luis Munche, integrante de la Comisión Organizadora, entregó al Intendente la resolución que en años anteriores declaró a la fiesta como de interés legislativo provincial.

El Intendente Wesner celebró la jornada y la participación masiva:

“Qué lindo día para celebrar esta edición número 40 de esta fiesta, de este encuentro, de este aplauso al asador que congrega a todas las instituciones… refleja lo mejor de nuestra sociedad, el encuentro, generar sentido de pertenencia, anclaje, sentido de comunidad,” expresó el jefe comunal.

Wesner aprovechó la ocasión para enviar un saludo y agradecimiento a los trabajadores municipales en su día, pidiendo un aplauso que fue acompañado por la multitud presente.

Música y Danza

Tras el sonido de la campanada que dio el inicio oficial de la venta de comidas, comenzó la maratón de presentaciones artísticas que se extendió durante toda la tarde. El escenario vibró con el folklore local y regional:

Ballet Folklórico Municipal

Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”

Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini

Grupo de folklore a cargo de Martin Graff

Grupo de danza La Huellera

Campero Campero

Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo

Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco

Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas

Herederos

El cierre estuvo a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”