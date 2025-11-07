El tradicional evento criollo se realizará en el Parque Helios Eseverri. El Municipio de Olavarría informó que se implementarán cortes vehiculares desde las 9:00 hasta las 21:00 horas para garantizar la seguridad de los asistentes.
Este domingo 9 de noviembre se celebrará la cuadragésima edición de la fiesta popular “Un Aplauso al Asador” en el Parque Helios Eseverri. El evento invita a toda la comunidad a disfrutar de la tradición criolla y la gastronomía de las 40 instituciones participantes.
Cortes de Tránsito
Para permitir el desarrollo seguro del evento, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que habrá interrupción en la circulación vehicular:
- Horario de Cortes: Desde las 9:00 y hasta aproximadamente las 21:00 horas.
- Intersecciones Afectadas:
- Rivadavia y Juan XXIII.
- Vicente López y Lebensohn.
Cronograma de Actividades
La fiesta comenzará oficialmente a las 11:00 horas con el acto protocolar y la habilitación de los puestos de comidas.
En el escenario, las presentaciones de música y danza folklórica darán inicio a partir de las 13:00 horas, con el siguiente orden:
- Apertura del Ballet Folklórico Municipal
- Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”
- Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini
- Grupo de folklore a cargo de Martin Graff
- Grupo de danza La Huellera.
- Campero Campero
- Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo
- Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco
- Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas
- Herederos
- Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”