El tradicional evento criollo se realizará en el Parque Helios Eseverri. El Municipio de Olavarría informó que se implementarán cortes vehiculares desde las 9:00 hasta las 21:00 horas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Este domingo 9 de noviembre se celebrará la cuadragésima edición de la fiesta popular “Un Aplauso al Asador” en el Parque Helios Eseverri. El evento invita a toda la comunidad a disfrutar de la tradición criolla y la gastronomía de las 40 instituciones participantes.

 

Cortes de Tránsito

Para permitir el desarrollo seguro del evento, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que habrá interrupción en la circulación vehicular:

  • Horario de Cortes: Desde las 9:00 y hasta aproximadamente las 21:00 horas.
  • Intersecciones Afectadas:
    • Rivadavia y Juan XXIII.
    • Vicente López y Lebensohn.

 

Cronograma de Actividades

La fiesta comenzará oficialmente a las 11:00 horas con el acto protocolar y la habilitación de los puestos de comidas.

En el escenario, las presentaciones de música y danza folklórica darán inicio a partir de las 13:00 horas, con el siguiente orden:

  1. Apertura del Ballet Folklórico Municipal
  2. Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”
  3. Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini
  4. Grupo de folklore a cargo de Martin Graff
  5. Grupo de danza La Huellera.
  6. Campero Campero
  7. Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo
  8. Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco
  9. Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas
  10. Herederos
  11. Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”
