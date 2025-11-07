El tradicional evento criollo se realizará en el Parque Helios Eseverri. El Municipio de Olavarría informó que se implementarán cortes vehiculares desde las 9:00 hasta las 21:00 horas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Este domingo 9 de noviembre se celebrará la cuadragésima edición de la fiesta popular “Un Aplauso al Asador” en el Parque Helios Eseverri. El evento invita a toda la comunidad a disfrutar de la tradición criolla y la gastronomía de las 40 instituciones participantes.

Cortes de Tránsito

Para permitir el desarrollo seguro del evento, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que habrá interrupción en la circulación vehicular:

Horario de Cortes: Desde las 9:00 y hasta aproximadamente las 21:00 horas .

Desde las y hasta aproximadamente las . Intersecciones Afectadas: Rivadavia y Juan XXIII. Vicente López y Lebensohn.



Cronograma de Actividades

La fiesta comenzará oficialmente a las 11:00 horas con el acto protocolar y la habilitación de los puestos de comidas.

En el escenario, las presentaciones de música y danza folklórica darán inicio a partir de las 13:00 horas, con el siguiente orden:

Apertura del Ballet Folklórico Municipal Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini” Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini Grupo de folklore a cargo de Martin Graff Grupo de danza La Huellera. Campero Campero Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas Herederos Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”