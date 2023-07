Ultramaratón: Podio para Navarro en Formosa

El sábado 29 de julio se disputó la 5ta. Edición del Ultramaratón Internacional Formosa 2023. En la prueba de los 100 Kilómetros, el olavarriense Jonathan Navarro logró el tercer puesto en la general.

En lo que fue la séptima fecha del calendario nacional, el ultramaratonista oriundo de Olavarría registró un tiempo de 8 horas 23 minutos 47 segundos. Con mencionada marca, Navarro fue segundo en su categoría (de 30 a 34 años) y tercero en la tabla general por detrás del brasileño Leonardo Rodríguez (ganador con un tiempo de 7:58.24) y José Bandeo (8:15.56).

Resumiendo lo que fue la competencia en territorio formoseño, Jonathan Navarro manifestó lo siguiente vía sus redes sociales: “A mitad de carrera me encontraba peleando la punta, pero sabía que faltaba mucho. De a poco comenzaba a pagar lo del comienzo y el rendimiento era cada vez menos; pero así y todo siempre mantuvo la calma y llegué por momentos a estar cuarto en la carrera, aunque sabía que la temperatura comenzaba hacer su trabajo, tenía que estar concentrado y observar a los de adelante para ver cómo los venía tratando la carrera. Luego logré ubicarme tercero. Hasta ahí llegué, por que los dos punteros manejaron la carrera de manera impecable y a un gran ritmo. Yo sabía que mi puesto no estaba asegurado por eso me costó mucho mantener el ritmo de carrera, pero lo supe llevar y logré la concentración hasta el final”.