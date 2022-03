Ultramaratón: Gran triunfo de Navarro en Puerto Madryn

El domingo 27 de febrero se disputó la 8° Edición de la ultramaratón solidaria “Corre x los chicos” en Pista Municipal de Puerto Madryn, Chubut. El atleta olavarriense Jonathan Navarro logró el primer puesto en la prueba general de 6 horas.

Con un tiempo imbatible de 6:01:23 (144 vueltas con una marca extraoficial de 64.16 kilómetros), Navarro logró la victoria en la primera fecha del Campeonato Argentino 2022 de Ultramaratón que tuvo lugar en territorio chubutense. Además con mencionado registro, el oriundo de Olavarría también consiguió el primer lugar en su categoría, de 30 a 34 años.

“La competencia no fue para nada fácil. De entrada largamos con mucho viento, ráfagas que llegaron por momentos a unos 80k/hora (…) Todo se llevaba el viento: banderas, globos, gazebos y arcos, etcétera. Así durante las 6 horas de carrera que fue durisima!“, expresó Jonathan Navarro vía sus redes sociales.

Asimismo, el atleta olavarriense de 32 años agregó que “a las 2 horas de competencia me dí cuenta que lo que venía a buscar ya iba hacer imposible (…) Había que arriesgar demasiado por una marca personal en una pista con unas condiciones imposible de lograrla. Entonces decidí mantenerme en competencia y lograr lo que pudiera; si lograba los 60 kilómetros me conformaba, y la marca finalmente fue de 64.16km no oficiales”.