Ultramaratón: Con Navarro, Argentina logró el bronce

El equipo argentino, con el olavarriense Jonathan Navarro en sus filas, obtuvo la tercera colocación en el Campeonato Continental de Ultramaratón de 24 horas, disputado en la Pista Panamericana de Mar del Plata.

“Pasé mis primeras 10 horas impecable sin cometer ningún error, con un ritmo exacto tal cual estaba planificando en mí mente. Pero apareció el frío, la temperatura cambio rotundamente y las cosas ya no eran iguales. A las 12:00 de la noche el sueño me pega fuertemente. Y decidí parar unos 25 minutos solo para dormir (…) Después de esa parada ya no se podía perder mucho más tiempo, y comenzamos a seguir sumando y a buscar una estrategia de carrera. Había que pasar la noche la madrugada como sea pero siempre y cuando sea dentro de la pista”.

“Al amanecer me encontraba aún en buenas condiciones físicas y por sobre todo fuerte de cabeza. Fue así que termine la última hora y 45 minutos corriendo a un promedio de 4:10 el kilómetro. Después de tener más de 22 horas encima de mí cuerpo (…) El lograr el objetivo de llegar y terminar la competencia para mí es lo que más importa. Y el haber podido sumar para mí equipo eso ya lo es todo. Fue un debut soñado en esta distancia”, manifestó Jonathan Navarro vía sus redes sociales sobre lo que fue su competencia.

La Selección Argentina, que consiguió la presea de bronce, estuvo integrada además por Juan Cruz Bustos, Víctor Escobar, Javier Zanino, Cristian Montes de Oca, Hector Rizatti y Sebastián Mouzo.

Por otra parte, la medalla de Oro fue para Brasil, mientras que México se quedó con la plata.