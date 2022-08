Ultra Maratón: Triunfazo de Navarro en Bolívar

El atleta olavarriense, Jonathan Navarro, logró el primer puesto de la XVI Copa Argentina de Ultramaratón; realizada este sábado 20 de Agosto en la localidad bonaerense de San Carlos de Bolívar.

En la competencia principal de los 100 kilómetros, el ultramaratonista de Olavarría registró un tiempo imbatible de 8 horas 17 minutos 36 segundos. “Mi debut oficial en 100k fue todo un sueño echo realidad. Soy campeón de la Copa Nacional¡ Aún me cuesta entenderlo, no se cómo explicarlo; pero no estoy soñando, acabo de vivir uno de los días más felices de mi vida”, expresó Jonathan Navarro tras la competencia.

“Si me preguntan como me sentí durante los 100k, les cuento que estuve muy tranquilo, disfrute, me divertí, y me enojé una sola ves pero se me paso rápido; por que el entrenador (Ramiro Ferreyra) me puso los puntos enseguida”, agregó Navarro sobre lo vivo en Bolívar.

Por otra parte, la olavarriense María Eugenia Cuniolo consiguió el tercer puesto en la prueba de los 50 kilómetros femeninos. Asimismo su coterránea Leticia Cordero, se ubicó en el cuarto lugar; y Melisa Pérez arribó séptima. Dentro de la misma categoría pero en la rama masculina, Roberto Ortíz y Rubén Arauz culminaron en la cuarta y quinta colocación, respectivamente. Finalmente en los 30k femeninos, Carolina Rearte se quedó con el octavo lugar de la competencia. Mientras que entre los varones, Carlos Canobe fue duodécimo, Fernando Cabrera, decimoquinto, y Mauricio Ornoz, trigésimo segundo.