Último Adiós a Horacio Amadeo Vivas, Ex Empleado de “LOSA”

El vecino del Barrio CECO 1 falleció hoy en Olavarría a los 77 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán inhumados esta tarde en el Cementerio Loma de Paz.

Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Horacio Amadeo Vivas, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 31 de octubre de 2025, a la edad de 77 años.

Horacio Amadeo se desempeñó como Ex empleado de “LOSA” y Jubilado, era oriundo de Olavarría, y residía en el Barrio CECO 1 de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Nélida Gil, sus hijos Marcos, Marianela, Mariana y Miqueas, sus hijos políticos Sonia, Alejandro, Alejandro y Antonela, sus nietos Malena, Marco Antonio, Úrsula, Macu, Amalia, Elena, Olivia y Pilar, su hermano Nino, su hermana política Olga, sus sobrinos Marisol, Alejandra y Martín, demás familiares, y amigos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D “. Horario: Hoy, viernes 31 de octubre, de 08:00 a 14:30 hs.

España 2942, Departamento “D “. Responso: Sin responso.

Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, viernes 31 de octubre, a las 14:30 hs.