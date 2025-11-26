La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recuerda a la comunidad que este viernes 28 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para el ciclo en los Jardines Maternales Municipales.
Las inscripciones están abiertas para las siguientes salas:
-
Lactantes/Bebés
-
Deambuladores
-
2 años
Sobre los Jardines Maternales
Los Jardines Maternales Municipales son esenciales para la formación y el cuidado integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Estos espacios brindan actividades ininterrumpidas durante todo el año, adaptando sus propuestas educativas mediante:
-
Desarrollo de talleres
-
Estímulos deportivos y recreativos
-
Abordaje integral
Existen doce sedes territoriales distribuidas en diferentes barrios de la ciudad y las localidades serranas, asegurando la cobertura en diversas zonas.
Proceso y Sedes para Inscripción
Las personas interesadas en inscribir a sus hijos/as pueden optar por dos modalidades:
-
Online: Completando el siguiente [link de inscripción (asumiendo que hay un link)](Link de inscripción).
-
Presencial: Acercándose a la sede institucional más cercana para rellenar la planilla de solicitud.
Sedes de los Jardines Maternales Municipales
A continuación se detalla la ubicación de cada Jardín Maternal:
-
Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.
-
Principito: Chiclana 4500.
-
Colores: Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica).
-
Arco Iris: Fal y Beruti.
-
Los Niños Primero: Dorrego 6105.
-
Gotitas de Rocío: San Martín 1732 (Sierras Bayas).
-
Papa Francisco: Collinet 1642.
-
Piruetas: B. Houssay y 12 Bis S/N – Bº F. Quiroga II- (CIC).
-
Hornerito: Mendoza 1954.
-
Rayito de Sol: Tacuarí 3661.
-
Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.
-
Mi Casita: Alberdi 2555.
-
La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).
Pasos Siguientes y Contacto
Una vez finalizada la etapa de inscripción, el proceso continúa de la siguiente manera:
-
Entrevistas: Las familias serán convocadas posteriormente a una entrevista personal.
-
Evaluación de Vacantes: La asignación y comunicación de vacantes se realizará entre el 15 y 19 de diciembre.
Para cualquier consulta adicional, se puede contactar con la Dirección de Niñeces y Adolescencias:
-
Teléfono: 411041 / 411042
-
Correo Electrónico: dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar
¡Recuerda que el plazo vence este viernes 28 de noviembre!