La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recuerda a la comunidad que este viernes 28 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para el ciclo en los Jardines Maternales Municipales.

Las inscripciones están abiertas para las siguientes salas:

  • Lactantes/Bebés

  • Deambuladores

  • 2 años

Sobre los Jardines Maternales

Los Jardines Maternales Municipales son esenciales para la formación y el cuidado integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Estos espacios brindan actividades ininterrumpidas durante todo el año, adaptando sus propuestas educativas mediante:

  • Desarrollo de talleres

  • Estímulos deportivos y recreativos

  • Abordaje integral

Existen doce sedes territoriales distribuidas en diferentes barrios de la ciudad y las localidades serranas, asegurando la cobertura en diversas zonas.

Proceso y Sedes para Inscripción

Las personas interesadas en inscribir a sus hijos/as pueden optar por dos modalidades:

  1. Online: Completando el siguiente [link de inscripción (asumiendo que hay un link)](Link de inscripción).

  2. Presencial: Acercándose a la sede institucional más cercana para rellenar la planilla de solicitud.

Sedes de los Jardines Maternales Municipales

A continuación se detalla la ubicación de cada Jardín Maternal:

  • Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.

  • Principito: Chiclana 4500.

  • Colores: Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica).

  • Arco Iris: Fal y Beruti.

  • Los Niños Primero: Dorrego 6105.

  • Gotitas de Rocío: San Martín 1732 (Sierras Bayas).

  • Papa Francisco: Collinet 1642.

  • Piruetas: B. Houssay y 12 Bis S/N – Bº F. Quiroga II- (CIC).

  • Hornerito: Mendoza 1954.

  • Rayito de Sol: Tacuarí 3661.

  • Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.

  • Mi Casita: Alberdi 2555.

  • La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).

Pasos Siguientes y Contacto

Una vez finalizada la etapa de inscripción, el proceso continúa de la siguiente manera:

  • Entrevistas: Las familias serán convocadas posteriormente a una entrevista personal.

  • Evaluación de Vacantes: La asignación y comunicación de vacantes se realizará entre el 15 y 19 de diciembre.

Para cualquier consulta adicional, se puede contactar con la Dirección de Niñeces y Adolescencias:

  • Teléfono: 411041 / 411042

  • Correo Electrónico: dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar

¡Recuerda que el plazo vence este viernes 28 de noviembre!

