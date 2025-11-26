La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recuerda a la comunidad que este viernes 28 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para el ciclo en los Jardines Maternales Municipales.

Las inscripciones están abiertas para las siguientes salas:

Lactantes/Bebés

Deambuladores

2 años

Sobre los Jardines Maternales

Los Jardines Maternales Municipales son esenciales para la formación y el cuidado integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Estos espacios brindan actividades ininterrumpidas durante todo el año, adaptando sus propuestas educativas mediante:

Desarrollo de talleres

Estímulos deportivos y recreativos

Abordaje integral

Existen doce sedes territoriales distribuidas en diferentes barrios de la ciudad y las localidades serranas, asegurando la cobertura en diversas zonas.

Proceso y Sedes para Inscripción

Las personas interesadas en inscribir a sus hijos/as pueden optar por dos modalidades:

Online: Completando el siguiente [link de inscripción (asumiendo que hay un link)](Link de inscripción). Presencial: Acercándose a la sede institucional más cercana para rellenar la planilla de solicitud.

Sedes de los Jardines Maternales Municipales

A continuación se detalla la ubicación de cada Jardín Maternal:

Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.

Principito: Chiclana 4500.

Colores: Cayrú Maipú 1266 ( Sierra Chica ).

Arco Iris: Fal y Beruti.

Los Niños Primero: Dorrego 6105.

Gotitas de Rocío: San Martín 1732 ( Sierras Bayas ).

Papa Francisco: Collinet 1642.

Piruetas: B. Houssay y 12 Bis S/N – Bº F. Quiroga II- (CIC).

Hornerito: Mendoza 1954.

Rayito de Sol: Tacuarí 3661.

Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.

Mi Casita: Alberdi 2555.

La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).

Pasos Siguientes y Contacto

Una vez finalizada la etapa de inscripción, el proceso continúa de la siguiente manera:

Entrevistas: Las familias serán convocadas posteriormente a una entrevista personal.

Evaluación de Vacantes: La asignación y comunicación de vacantes se realizará entre el 15 y 19 de diciembre.

Para cualquier consulta adicional, se puede contactar con la Dirección de Niñeces y Adolescencias:

Teléfono: 411041 / 411042

Correo Electrónico: dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar

¡Recuerda que el plazo vence este viernes 28 de noviembre!