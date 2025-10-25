Última Convocatoria del Año: Abierta la Inscripción para el Curso Virtual de Manipulación Segura de Alimentos

El curso, gratuito y autogestionado, inicia el 5 de noviembre y es indispensable para obtener el carnet de manipulador, obligatorio para quienes trabajan con alimentos. El plazo para anotarse cierra el 2 de noviembre.

La Dirección de Seguridad Alimenticia del Municipio informa que ya se encuentra abierta la inscripción para el último curso de Manipulación Segura de Alimentos del año, que se dictará en modalidad virtual y gratuita durante el mes de noviembre.

El curso es autogestionado y permite, tras la aprobación de una evaluación virtual, obtener el carnet oficial de manipulador de alimentos, el cual tiene validez en todo el territorio nacional por un plazo de 3 años.

Inscripción y Requisitos

La inscripción estará abierta hasta el domingo 2 de noviembre y es un trámite online:

Inscripción: A través del sitio web del Municipio , accediendo al apartado “Mi Olava” (parte superior de la página) y buscando el formulario de “Cursos Manipulación Segura de Alimentos” .

A través del , accediendo al apartado (parte superior de la página) y buscando el formulario de . Requisito Indispensable: Contar con un correo electrónico de Gmail .

Contar con un . Inicio del Curso: Miércoles 5 de noviembre.

¿Quiénes Deben Obtener el Carnet?

El carnet es obligatorio para toda persona que esté o pueda estar en contacto con alimentos, ya sea en relación de dependencia, autoempleo, o como titular de establecimientos registrados (elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte, comercialización).

Renovación del Carnet

Aquellas personas que posean un certificado oficial de manipulación aprobado antes del 2019, o cuyos carnets se encuentren vencidos o próximos a vencer, pueden acceder al carnet oficial de manipulador mediante la aprobación de la evaluación. Para ello, deben inscribirse de la forma detallada, indicando que ya realizaron el curso previamente.

Dudas o consultas: Comunicarse por mail a capacitacion.alimentos@olavarria.edu.ar o al teléfono 2284-616993 (lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 hs.).