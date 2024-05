Turismo Pista: Los olavarrienses giraron en Río Cuarto

Este viernes 3 de Mayo se realizaron los entrenamientos libres del Turismo Pista, correspondientes a la cuarta fecha, en el Autódromo de Río Cuarto, Córdoba. En los mismos, estuvieron Nicolás Benito (el mejor de los olavarrienses en la Clase Uno), Michael Boccagni, Nicolás Romero, Hamlet Simona y Josefina Vigo; Fausto Vázquez (C.2) y Santiago Tambucci (C.3).

El volante olavarriense Nicolás Benito (Fiat Uno Nº 68 que es atendido por el equipo Bonfiglio Competición) registró una vuelta rápida de 01:22.513 que le permitió quedarse con el cuarto puesto en la tabla general de los entrenamientos libres de la categoría menor del TP.

Dentro de mencionada divisional, también estuvieron girando Michael Boccagni (Puesto 14º en la general), Nicolás Romero (18º), Hamlet Simona (37º) y Josefina Vigo (39º).

Por otra parte en la Clase Dos, Fausto “Pirulo” Vázquez (Chevrolet Corsa Nº 80 que cuenta con la motorización del preparador olavarriense Juan José Cassou) ocupó el 42º lugar en la general de las pruebas libre con un tiempo de 1:22.325.

Finalmente en la divisional mayor, el sierrabayense Santiago Tambucci (Renault Clio Nº 15 del Antolín Competición) fue decimocuarto en la primera tanda de entrenamientos libres con un registro de 01:19.519.

Cronograma 4ta. Fecha – Turismo Pista en Río Cuarto:

Sábado 4/5

10:00 a 10:10 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:15 a 10:25 CLASE 1 -CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:30 a 10:40 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:05 a 11:15 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

11:20 a 11:30 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

11:35 a 11:45 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

12:02 a 12:12 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

12:17 a 12:27 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

12:32 a 12:42 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

13:00 CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

13:25 CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:50 CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

15:05 CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:28 CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:51 CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:10 a 16:20 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

16:25 a 16:35 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

16:40 a 16:50 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C.

Domingo 5/5

10:05 CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

10:30 CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

10:55 CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

11:25 CLASE 1 -FINAL – 15 VUELTAS ó Max. 25

Minutos

12:05 CLASE 2 – FINAL – 18 VUELTAS ó Max. 35

Minutos

13:15 CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS ó Max. 35

Minutos.