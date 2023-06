Turismo Pista: La legión olavarriense estará en La Pampa

Este fin de semana -viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de junio-, se disputará la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023 del Turismo Pista en el Autódromo Provincia de La Pampa – Toay. Los pilotos de Olavarría, Juan José Martinelli, Gabriel Melián, Nicolás Rojas, Agustín Herrera y Santiago Tambucci, dirán presente.

En la Clase Uno del TP estarán compitiendo “Juanjo” Martinelli y Gabriel Melián. En el caso de Martinelli, sigue bajo la estructura de Hamlet Simona tanto en la motorización como en la atención del chasis. Mientras que Melián tendrá su primera carrera bajó la estructura de Nicolás Bonfiglio, y con Fernando Occhi a cargo de la motorización.

Por su parte, Nicolás Rojas y Agustín Herrera serán de la partida en la divisional intermedia del Turismo Pista. En en caso de Nico Rojas, continúa con la planta impulsora de Juan José Cassou y la atención en pista del Daebak Group. Mintras que el “Chapulín” Herrera será de la partida con un VW Up atendido por Christian Corsi y motorizado por Carlos Morich.

Finalmente en la Clase 3, el volante sierrabayense Santiago Tambucci estará en la pista a bordo de un Toyota Etios; el cual tendrá el trabajo de Ariel Cano tanto en el chasis como en el motor.

Cronograma oficial del Turismo Pista en Toay:

VIERNES 9/6

08:30 a 08:45 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

08:55 a 09:10 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

09:20 a 09:40 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

09:50 a 10:10 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:20 a 10:40 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:50 a 11:10 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:20 a 11:35 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

11:45 a 12:00 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

12:10 a 12:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:40 a 13:00 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:10 a 13:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:40 a 14:00 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:20 a 14:30 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

14:40 a 14:50 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

15:00 a 15:10 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:20 a 15:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:40 a 15:50 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:00 a 16:10 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:20 a 16:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:40 a 16:50 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:00 a 17:10 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

SÁBADO 10/6

08:30 a 08:40 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

08:45 a 08:55 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:00 a 09:10 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

09:15 a 09:25 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:30 a 09:40 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:45 a 09:55 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:00 a 10:10 TURISMO PISTA CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:15 a 10:25 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:30 a 10:40 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:30 TURISMO PISTA – CLASE 1 – 1° SERIE – A 6 VUELTAS

12:00 TURISMO PISTA – CLASE 1 – 2° SERIE – A 6 VUELTAS

12:30 TURISMO PISTA – CLASE 1 – 3° SERIE – A 6 VUELTAS

13:00 TURISMO PISTA – CLASE 3 – 1° SERIE – A 6 VUELTAS

13:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – 2° SERIE – A 6 VUELTAS

14:00 TURISMO PISTA – CLASE 3 – 3° SERIE – A 6 VUELTAS

15:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – 1° SERIE – A 6 VUELTAS

16:00 TURISMO PISTA – CLASE 2 – 2° SERIE – A 6 VUELTAS

16:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – 3° SERIE – A 6 VUELTAS

17:00 REPECHAJE – TODOS JUNTOS A 4 VUELTAS.

DOMINGO 11/6

09:20 TURISMO PISTA – CLASE 1 – FINAL – A 14 VUELTAS Ó MÁXIMO DE 25 MINUTOS.

10:15 TURISMO PISTA – CLASE 2 – FINAL – A 17 VUELTAS Ó MÁX. DE 35 MIN.

11:15 TURISMO PISTA – CLASE 3 – FINAL – A 17 VUELTAS Ó MÁX. DE 35 MIN.