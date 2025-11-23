El piloto de Olavarría, Valentino Spinella, logró de punta a punta la victoria en la Final de la categoría intermedia del Turismo Pista; desarrollada este domingo en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

Tras conseguir la pole position en la prueba clasificatoria y el triunfo en la primera serie de ayer sábado, el volante olavarriense del Ford Ka Nº 87 del Spinella Racing inició este domingo al mediodía la última carrera del año desde el principal lugar de partida.

Spinella mantuvo el primer puesto en la largada y rápidamente se alejó del resto. En este sentido, Paulides y Melo se ubicaban en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Luego y tras la neutralización de la competencia, Valentino volvió a escaparse de Paulides en la reanudación. Así y mostrando un gran ritmo de competencia, el de Olavarría se convirtió en inalcanzable para el resto.

Finalmente y con autoridad, Valentino Spinella cruzó la meta en la primera colocación; ganando así –y después de dos segundos puestos de manera consecutiva- su primera carrera en la Clase Dos.

Por otra parte y tras arribar en el séptimo puesto, Nicolás Herrera se consagró como el campeón 2025 de la divisional intermedia del Turismo Pista.