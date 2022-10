Turismo Pista: Comenzó la actividad en Entre Ríos

Este fin de semana, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de octubre, se disputará la novena fecha de campeonato del Turismo Pista en el Autódromo entrerriano Ciudad de Concepción del Uruguay. En la Clase 1, están compitiendo los pilotos locales Emiliano Juez y Diego Valisi. Por su parte, Santiago Tambucci y Nicolás Rojas lo hacen en la categoría intermedia; mientras que Agustín Herrera corre en la divisional mayor.

Este viernes y en su retorno al TP, el olavarriense Emiliano Juez (Fiat Uno Nº 114 del equipo DV Racing) obtuvo el 16º puesto en la tabla general de los entrenamientos de la Clase 1 con un tiempo de 1:46.372. Por su parte, el sierrabayense Diego Valisi (Fiat Uno Nº 46 de su propia estructura) quedó ubicado en el 45º lugar (1:48.404). Mencionada prueba quedó en poder de Matías Álvarez con un registro imbatible de 1:45.550.

En lo referente a la categoría intermedia, el volante de Sierras Bayas, Santiago Tambucci (Chevrolet Celta Nº 1 del Fiornovelli Sport Group), logró un gran segundo puesto en la primera tanda de entrenamientos con una marca de 1:42.434. Con mencionado tiempo, quedó a solo 18 milésimas del poleman Yair Etcheveste (1:42.416). Mientras que el olavarriense Nicolás Rojas (Ford Ka Nº 119) culminó la prueba en la 33º colocación (1:44.501).

Por último en la divisional mayor del TP, el piloto de Olavarría, Agustín Herrera (Toyota Etios Nº 70 del equipo Berlin Energy) ocupó el puesto 16º del primer entrenamiento libre con un registro de 1:41.257. Dicha práctica tuvo a Juan Benedetti como ganador con un tiempo de 1:40.165.

Cronograma 9º Fecha del Turismo Pista en Concepción:

Viernes 28/10

15:00 a 15:10 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

15:20 a 15:30 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:40 a 15:50 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:00 a 16:10 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:20 a 16:30 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:40 a 16:50 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

17:00 a 17:10 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:20 a 17:30 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:40 a 17:50 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

Sábado 29/10

09:00 a 09:10 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:15 a 09:25 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

09:30 a 09:40 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:50 a 10:00 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:05 a 10:15 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:20 a 10:30 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:40 a 10:50 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:55 a 11:05 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:10 a 11:20 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

12:30 HS. CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

13:00 HS. CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:30 HS. CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

14:30 HS. CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:00 HS. CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:30 HS. CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:30 HS. CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

17:00 HS. CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:30 HS. CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 30/10

09:40 HS. CLASE 1 – FINAL – 13 VUELTAS ó Máximo de 25 Min.

10:30 HS. CLASE 2 – FINAL – 15 VUELTAS ó Máximo de 30 Min.

11:30 HS. CLASE 3 – FINAL – 15 VUELTAS ó Máximo de 30 Min.