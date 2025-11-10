El equipo “chaira” se llevó una victoria clave de 25 de Mayo por la Zona 5 del Regional Federal Amateur. El único gol fue de Pablo Mujica, mientras que el arquero Rodrigo Vivas fue determinante al contener un penal.

Racing de Olavarría consiguió un triunfo de alto valor en su visita a Argentinos de 25 de Mayo por la Zona 5 de la Región Pampeana Sur del Regional Federal Amateur.

El equipo de Olavarría, dirigido por Roberto Tucker, se impuso por 1 a 0 en un partido que se complicó al jugar con un hombre menos durante gran parte del cotejo, tras la expulsión de Sebastián Álvarez en las postrimerías del primer tiempo.

Los Momentos Clave

Héroe en el Arco: En la primera mitad, el arquero Rodrigo Vivas se lució al atajar un penal ejecutado por Biglia, manteniendo el cero en el marcador.

El único tanto del encuentro llegó sobre el final, a los 40 minutos del complemento, anotado por Pablo Mujica.

Con esta victoria, Racing suma puntos importantes en el certamen federal.