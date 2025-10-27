Triunfo Contundente de La Libertad Avanza en las Legislativas: Milei Convocó a un Congreso “Más Reformista de la Historia”

El oficialismo se impuso a nivel nacional con el 40,84% de los votos y logró una victoria histórica en la Provincia de Buenos Aires, revirtiendo una derrota de septiembre. LLA amplía su bancada en el Senado a 20 legisladores y llama al diálogo para impulsar reformas.

El Gobierno del presidente Javier Milei revalidó su gestión en las elecciones legislativas de este domingo, consolidándose como la fuerza más votada a nivel nacional. La alianza oficialista La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 40,84% de los votos para la categoría de diputados, una amplia diferencia respecto a Fuerza Patria, que alcanzó el 24,50%.

Fuerte Crecimiento en el Congreso

El triunfo representa una inyección de poder para el oficialismo en el Poder Legislativo:

Cámara de Diputados: Milei destacó que LLA pasará de 37 diputados propios a 101 .

Milei destacó que LLA pasará de . Senado: LLA superó las expectativas al imponerse en seis de las ocho provincias donde se renovaban bancas, lo que le permitirá pasar de 7 a 20 senadores. El oficialismo queda a 17 bancas del quórum propio, cifra que podría alcanzar con el apoyo de bloques provinciales y “dialoguistas”.

La Sorpresa de Buenos Aires y el Revés Peronista

El resultado más llamativo se registró en la Provincia de Buenos Aires, donde LLA había perdido por 14 puntos en las elecciones desdobladas de septiembre. Esta vez, la lista encabezada por Diego Santilli (LLA) se alzó con una sorpresiva victoria al obtener el 41,47% de los votos, superando por menos de un punto a Fuerza Patria (40,89%), cuya lista lideró Jorge Taiana.

El peronismo, que no pudo sostener los guarismos obtenidos en sus victorias provinciales, quedó sumido en la incertidumbre. Resurgirán los reproches internos por la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios, lo que no logró asegurar la victoria en la elección para el Congreso.

Convocatoria al Diálogo y Defensa de la BUP

Tras la victoria, el presidente Javier Milei celebró el resultado y se refirió al futuro inmediato:

“A partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina.”

El mandatario convocó al diálogo a los bloques provinciales y a los gobernadores para discutir “acuerdos básicos” y encarar la etapa de reformas.

Milei también ponderó la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), cuyo debut fue “maravilloso”, asegurando que el nuevo sistema “termina con la trampa”.

Por su parte, el sello Provincias Unidas —que buscaba ser una voz de centro y una alternativa para 2027— tuvo un magro desempeño, ganando solo en Corrientes de las cinco provincias en las que compitió, y obteniendo un lejano 5,12% a nivel nacional.