Triple Choque en Ruta 3 Cerca de Cacharí: Colisionaron Dos Camiones y un Auto

El siniestro ocurrió en la madrugada, a la altura del kilómetro 241. El conductor del automóvil, Matías López, sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital sin riesgo de vida.

Un grave accidente de tránsito se produjo alrededor de las 5:10 de la madrugada en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional N° 3, a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Cacharí.

Por causas que aún se tratan de establecer, en el siniestro se vieron involucrados dos camiones y un automóvil Fiat Cronos.

Detalles de los Vehículos y Conductor Herido

Camión 1 (Térmico): Conducido por Celso Ilara Amarilla , de 33 años.

Conducido por , de 33 años. Camión 2 (Chasis y Acoplado): Guiado por José Gerardo Pagella , de 59 años.

Guiado por , de 59 años. Automóvil: Un Fiat Cronos conducido por Matías López.

Matías López, conductor del automóvil, fue el único que resultó con lesiones leves. Fue trasladado al hospital municipal en Azul, aunque consciente. Fuentes del nosocomio informaron que su vida no corre riesgo.

En el lugar del choque trabajó intensamente personal de la Subcomisaría Cacharí y de la Patrulla de Seguridad de Azul. Además, se comisionaron peritos para determinar las causas exactas de la colisión, junto con bomberos voluntarios, corredores viales y agentes del servicio médico

Fuente y foto: Noticias de Azul