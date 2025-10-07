Triatlón: Buena labor de Espil en tierras entrerrianas

El domingo 5 de octubre se realizó la Edición 2025 del Ironman 5i50 de Gualuguaychú, Provincia de Entre Ríos. De mencionada competencia tomó parte el olavarriense Cristian Martín Espil.

El triatleta de Olavarría completó las distancias de 1,5 kilómetros de natación, 40 km. de ciclismo y 10 km. de pedestrismo, en un tiempo total de 2 horas 34 minutos 28 segundos. Con dicho registro, Cristian Espil quedó ubicado el 17º lugar de su categoría (de 25 a 29 años) y en el puesto 214º de la tabla general entre un gran total de 1072 competidores.

Por otra parte, el ganador del Ironman 5i50 – Gualeguaychú 2025 fue el rionegrino Matías Campi.