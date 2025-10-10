Tras 22 Años, Facón Regresa con “Ave Fénix”, un Disco que Revitaliza el Fusión Folklore-Rock

La banda oriunda de Azul lanza su cuarto álbum de estudio con colaboraciones de Santiago y Valentín Andersen (El Plan de la Mariposa), Nano Campoliete (Bersuit Vergarabat) e Ignacio Montoya Carlotto.

Después de más de dos décadas, la histórica banda Facón, nacida en Azul en 1994, concretó su esperado regreso con el lanzamiento de su cuarto disco de estudio: “Ave Fénix”. El álbum no solo marca el resurgimiento del grupo, sino que también revitaliza su característica fusión de folklore y rock con nuevos paisajes sonoros, retratando lo cotidiano en tiempos inciertos.

La grabación de las diez canciones se realizó a principios de año en los Estudios Nakao de La Plata. La formación actual incluye a Turco Chiodi (guitarra y voz principal), Pieri Saldaño (charango y voz), Ricardo Rodríguez (violín, trompeta y voz), Agustín Scillone (bajo, guitarra y coros), Vicente Chiodi (clarinete y saxofón), y Bernardo Lupo (batería, bombo y coros).

Un Álbum de Colaboraciones y Géneros

“Ave Fénix” destaca por la producción artística de Ponche Abraham y un amplio abanico de géneros que navegan entre carnavalitos, pop, chamamé, chacarera, cueca y joropo, siempre manteniendo el sello inconfundible del rock.

El disco cuenta con importantes colaboraciones del ámbito musical argentino:

Santiago y Valentín Andersen (El Plan de la Mariposa): Participan en violín y guitarra eléctrica en el tema Un Long Play .

(El Plan de la Mariposa): Participan en violín y guitarra eléctrica en el tema . Nano Campoliete (Bersuit Vergarabat): Aportó su acordeón para Barrio la Fé .

(Bersuit Vergarabat): Aportó su acordeón para . Ignacio Montoya Carlotto : Colaboró en piano para Cuando Veo Mi Cara .

: Colaboró en piano para . Abril Alconada: Sumó coros y sintetizadores en Qué Bien.

El primer adelanto, “Deshabitándome”, recuperó la impronta cruda de la banda con un aire folclórico, mientras que el segundo anticipo, “Noche de luna”, abrió un clima de baile e incorporó nuevos instrumentos como el saxofón, reflejando el espíritu festivo de sus conciertos desde su regreso en septiembre del año pasado en Olavarría.

Próximas Fechas de “Ave Fénix”

La banda presentará su nuevo material en una serie de shows:

Hoy, 10 de octubre: Teatro Español (Azul).

(Azul). 18 de octubre: Dumont 4040 (CABA).

(CABA). 6 de noviembre: Ciudad de Gatos (La Plata).