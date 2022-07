Transporte urbano pasajeros: “Es necesaria la actualización, la inflación atenta con un servicio de calidad”

La mirada sobre el tema de la presidente del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen.

La presidente del Concejo Deliberante, concejal Cecilia Krivochen destacó la aprobación de la Ordenanza 4922/22 que otorga una actualización de tarifas al servicio del transporte urbano de pasajeros en lo que hace a la tarifa plana.

La Ordenanza sancionada no quita ninguno de los beneficios que cuenta el transporte, entre ellos, el boleto estudiantil que seguirá siendo gratuito.

La presidente del Concejo ahondó: “la aprobación del aumento de boleto de transporte urbano se tenía que dar. No es un tema gratificante como las donaciones de inmuebles que sesión a sesión venimos aprobando y que llevan tranquilidad a familias olavarrienses” y reconoció: “es un tema difícil, complejo, sobre todo para quienes recorremos los barrios y conversamos con los vecinos sobre la situación que viven”.

Sintetizó: “es necesaria la actualización, la inflación atenta con un servicio de calidad”.

Para Cecilia Krivochen no se puede estar “disociados de la realidad” y remarcó “en diciembre del 2019, cuando se dio el último aumento, el gasoil valía alrededor de los 60 pesos y hoy está a 150 y supera los 200 si hablamos del Premium, sólo por mencionar algunas de las variables en los costos que tiene una empresa de transporte. Si a esto le sumamos la escasez que tenemos en el país, todo se agrava”.

Recordó que “cuando se licitó el nuevo servicio de transporte urbano los olavarrienses celebramos la calidad del servicio, unidades nuevas, accesibles, trasbordos, nuevos recorridos, mejor frecuencia, entre otros” por eso dijo “mantener este servicio en un país con una inflación que no para, con precios que cambian cada 24 horas, con insumos que no se consiguen por la gran incertidumbre en la que vivimos, no sale lo mismo que en diciembre de 2019”.

Cerró Cecilia Krivochen “Lamento la posición de los bloques kirchneristas y de Celeste Arouxet, de no acompañar la actualización. Seguimos viendo la doble vara que utilizan según su conveniencia: defienden los aumentos de Kicillof y el gobierno nacional y por otro lado no reconocen que una tarifa de 33 pesos desde hace dos años en un país como el nuestro, que es inviable”.