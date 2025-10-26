Transporte público gratuito este domingo en Olavarría por las Elecciones Legislativas

Los servicios urbanos e interurbanos serán sin costo este domingo 26 de octubre, operando con horarios de fin de semana para facilitar el traslado de los votantes a los lugares de sufragio.

El Municipio de Olavarría confirmó este sábado al mediodía que el Transporte Público de pasajeros, tanto en su servicio urbano como interurbano, será gratuito durante la jornada de las Elecciones Legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre.

La comuna adhirió así a la medida previamente dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la participación democrática de los ciudadanos. El servicio operará con horarios de fin de semana, pero sin cargo para que los vecinos puedan trasladarse a los lugares de votación.

El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, había destacado la importancia de esta medida: “El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”.

La disposición provincial abarca a más de 13 millones de bonaerenses habilitados para votar e incluye servicios de transporte automotor urbano, interurbano y de larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná. Olavarría se suma a esta iniciativa para facilitar el acceso de sus ciudadanos a las urnas.