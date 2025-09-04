Transporte público gratuito en Olavarría por las elecciones de este domingo

El servicio urbano e interurbano será sin costo para los pasajeros, una medida consensuada entre el Municipio, las empresas y el sindicato para garantizar la participación de los ciudadanos en los comicios.

El Municipio de Olavarría informó que el servicio de transporte público de pasajeros será gratuito este domingo 7 de septiembre, con motivo de la jornada electoral. La medida, que aplica tanto al transporte urbano como al interurbano, tiene como objetivo asegurar que todas las personas puedan acercarse a los centros de votación.

La gratuidad del servicio es resultado de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Emergencia de Transporte Público, integrada por el Municipio, las empresas del sector y el sindicato. Este espacio de diálogo se creó para abordar la delicada situación que atraviesa el sector tras la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

El transporte urbano comenzará sus recorridos a partir de las 8 horas. Por su parte, el servicio interurbano mantendrá su cronograma habitual sin modificaciones.

Cronograma del servicio interurbano para el domingo 7 de septiembre

Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)

De Olavarría: 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 De Villa Mi Serranía: 13:45

13:45 De Loma Negra: 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:45

Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)

De Olavarría: 07:00 | 09:00 | 11:00 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 18:30 | 20:30

07:00 | 09:00 | 11:00 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 18:30 | 20:30 De Colonia San Miguel: 07:45 | 13:45 | 21:30

07:45 | 13:45 | 21:30 De Sierras Bayas: 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:45

Línea 514 (Olavarría-Hinojo)

De Olavarría: 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 De Hinojo: 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00