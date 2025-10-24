Trágico Intento de Robo en Barrio Evita: Vecino abatió a un delincuente y fue aprehendido por “Homicidio”

El suceso ocurrió en la madrugada de este viernes en una vivienda de Pueyrredón al 4800. El dueño de la casa, quien cuenta con permiso de portación de arma, se encontró con dos ladrones, efectuó disparos y uno de ellos, de 24 años y con antecedentes, falleció a pocos metros del lugar.

Un dramático episodio de inseguridad con desenlace fatal se produjo durante la madrugada de este viernes en el Barrio Evita.

Minutos antes de las 4:00 de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Pueyrredón al 4800, el dueño de la casa escuchó ruidos extraños. Al levantarse, se encontró con dos delincuentes que habrían ingresado a robar.

El Suceso y la Muerte del Ladrón

El propietario, que portaba un arma de fuego con el permiso legal correspondiente, efectuó disparos contra los intrusos. Ambos ladrones emprendieron la huida, pero uno de ellos cayó herido a pocos metros del lugar del hecho y falleció.

Según las primeras informaciones, el delincuente abatido es un joven de 24 años que contaba con antecedentes penales.

Investigación y Carátula Judicial

En el lugar se desplegó un amplio operativo policial que incluyó la participación de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor. El tránsito en la zona se encuentra interrumpido para facilitar el trabajo.

El dueño de la vivienda, a pesar de haber actuado en legítima defensa ante un intento de robo en su hogar, fue aprehendido por las autoridades bajo la carátula judicial de “Homicidio” hasta que se esclarezcan las circunstancias exactas del hecho.

