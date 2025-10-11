Trágico Accidente en la Ruta 226: Un Hombre Falleció Tras ser Embistido por un Camión

El siniestro, que involucró un tractor y un camión, ocurrió en la tarde de este viernes 10 de octubre a la altura del kilómetro 265, cerca del peaje de Hinojo.

Un grave accidente vial se produjo durante la tarde del viernes 10 de octubre de 2025 sobre la Ruta Nacional 226, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre.

El siniestro fatal se registró alrededor del kilómetro 265, en el límite de los partidos de Olavarría y Azul, aproximadamente a dos kilómetros del peaje de la localidad de Hinojo.

Detalles de la Colisión

Víctima Fatal: El hombre fallecido fue identificado como Fernando Losardo , de 48 años , quien tenía domicilio en Colonia Nievas .

El hombre fallecido fue identificado como , de , quien tenía domicilio en . Vehículos Involucrados: La colisión se produjo entre un tractor , conducido por la víctima, y un camión marca Iveco que remolcaba un semirremolque de la empresa “Frontera Sur”.

La colisión se produjo entre un , conducido por la víctima, y un que remolcaba un semirremolque de la empresa “Frontera Sur”. Conductor del Camión: El chofer del camión, identificado como Martín Pedro Ramón, de 68 años y oriundo de Olavarría, resultó ileso tras el impacto.

Como consecuencia del choque, el conductor del tractor falleció en el lugar.

El tránsito en la zona permaneció restringido por varias horas mientras trabajaban los equipos de rescate y la Policía Científica realizaba las pericias correspondientes. La causa fue caratulada preliminarmente como “homicidio culposo” y quedó bajo investigación de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Azul.