Tragedia en la Ruta 51: Dos muertos y un herido grave en un choque frontal cerca de Laprida

El accidente ocurrió en la curva de Sarachu e involucró un camión cargado de caños y un automóvil Chevrolet Onix, que se incendió. Las víctimas fatales son una mujer de 54 años y su hijo de 14, ambos oriundos de Bahía Blanca.

Un trágico accidente vehicular se registró poco antes de las 6 de la mañana de este miércoles en el Km 520 de la Ruta Provincial 51, en el Partido de Laprida, un sector conocido como “La curva de Sarachu”. El choque frontal entre un camión y un automóvil dejó como saldo dos personas fallecidas y un herido de gravedad.

El siniestro se produjo cuando un camión Mercedes Benz Actros, perteneciente a la empresa LYL Logística y que transportaba caños, impactó contra un automóvil Chevrolet Onix. A consecuencia del fuerte choque, el vehículo menor se incendió.

Las Víctimas

En el automóvil viajaba una familia procedente de Bahía Blanca. Las víctimas fatales fueron identificadas como Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14 años, quienes murieron en el lugar del hecho.

El conductor del automóvil, Ariel Gastón Asspel, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado por una ambulancia al Hospital “Pedro S. Sancholúz” de Laprida, donde quedó alojado en la sala de Terapia Intensiva por la gravedad de su estado.

El conductor del camión, identificado como José Federico Fernández, resultó ileso.

Conmoción en Bahía Blanca

La tragedia generó una profunda conmoción en Bahía Blanca, particularmente en la comunidad deportiva. Joaquín Asspel Grill, de 14 años, era integrante del equipo de Básquet del Club Bahiense del Norte. Como muestra de duelo, las autoridades del club decidieron suspender todas las actividades previstas para el día y emitieron un mensaje de pésame.

En el lugar del siniestro trabajaron intensamente Bomberos Voluntarios de Laprida, efectivos de Vial La Madrid, Destacamento Camineros, Destacamento San Jorge y personal del Hospital de Laprida. La Policía Científica se hizo presente para determinar las causas exactas del accidente, manteniendo la ruta cortada al tránsito hasta concluir las pericias.

Fuente e Imagenes: El Fenix